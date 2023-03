Štirikrat zlat, šestkrat poročen

V nadaljevanju preberite:

Bil je Leteči Finec in Padli angel, doktor Jekyll in gospod Hyde, izredno prijeten ali nevarno nasilen. Finec Matti Nykänen je po izjemni karieri smučarskega skakalca živel ekscesno, bil večkrat v zaporu, še večkrat obljubil večno zvestobo srčnim izbrankam, zvest pa je ostajal predvsem alkoholu. Poskusil se je kot pevec in slačifant, a vsaj rojaki so mu grehe odpuščali. Kot skakalni senior je obiskal Žiri, njegovega pogreba pred štirimi leti pa se je udeležil tudi njegov največji tekmec iz osemdesetih, Nemec Jens Weissflog.