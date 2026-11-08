Stojan Ščurek: V otroštvu mi ni bilo lahko

Stojan Ščurek je eden od vinarjev, ki so pomagali iz Goriških brd narediti slovensko Toskano. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so vino v glavnem še prodajali na rinfuzo, se je s somišljeniki odločil za samostojno pot, sodobnejšo pridelavo in polnjenje v steklenice. Danes na leto pridelajo približno 100.000 steklenic, v novo vinsko klet in turistični objekt pa so vložili 3,5 milijona evrov. Ob svoji sedemdesetletnici in štirih desetletjih blagovne znamke Ščurek ostaja neposreden sogovornik, ki se brez olepševanja loteva tako prihodnosti vinarstva kot vprašanja, kaj človeku v življenju zares nekaj pomeni.