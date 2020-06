FOTO:Stoječi veslači že dolgo niso več čudaki

Ko so se pred nekaj leti na slovenskih vodah pojavili zanesenjaki, ki so na deskah stali z vesli v rokah, namesto da bi na njih brzeli s pomočjo vetra in jader, so pritegnili nemalo začudenih pogledov. Sup, deska za veslanje stoje, že dolgo ni več rekvizit »čudakov«, temveč za mnoge nepogrešljiv del dopustniške opreme. Sup, ki je dobil ime po angleški kratici za »stand up paddling«, tudi ni le pripomoček za kratkočasenje med počitnicami, te dejavnosti se lahko lotimo na številne različne načine, tekmovalno, za rekreacijo, kot pustolovščino … »S supanjem se ukvarjamo od leta 2013, vsi smo pridobili licence v tujini. ...