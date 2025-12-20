Strahotna cena za svobodo in demokracijo

V ponedeljek so v Hongkongu zaradi ogrožanja nacionalne varnosti obsodili Jimmyja Laia, hongkonškega medijskega mogotca in milijarderja, ki je veljal za enega najostrejših kritikov kitajskega totalitarizma. Grozi mu dosmrtna ječa, njegova aretacija pa je močan udarec za hongkonško že tako okrnjeno demokracijo.

Sodba ni presenetljiva, saj je bil 78-letni tajkun, ki mu pravijo tudi azijski Rupert Murdoch, Pekingu dolgo trn v peti, oblasti pa so ga označile za izdajalca in kriminalca. Kljub temu se je sojenje vleklo skoraj dve leti, mednarodne skupine za človekove pravice pa so sodni proces označile kot politično motiviran in kot napad na svobodo medijev. Lai je sicer le še eden v vrsti aktivistov, politikov in odvetnikov, ki so jih oblasti zaprle ali izgnale zaradi vpletenosti v proteste leta 2019, a njegova aretacija tako zaradi njegovega bogastva kot zaradi tesnih povezav z zahodnimi politiki odmeva po vsem svetu.