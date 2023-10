Strahovi so postali bolj intenzivni

V nadaljevanju preberite:



»Bilo je zelo toplo, stadion pa se mi je zdel majhen in udoben,« se Tomi Meglič spominja 13. septembra 2003, dneva, ko je Siddharta stresla Plečnikov stadion za Bežigradom in navdušila tridesettisočglavo množico. Dvajset let pozneje bend pripravlja nov veliki spektakel, tokrat v stožiški dvorani, tik pred izidom pa je tudi nov studijski album, prvi po petletnem premoru. S Siddhartinim ustanovnim članom, pevcem, kitaristom, tekstopiscem in frontmanom smo se pogovarjali o spominih na bežigrajski koncert, snemanju novega albuma, nostalgiji, spreminjanju, minevanju, strahu pred višino, vesolju, gorah, letenju in prepovedih.