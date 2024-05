Surovi pank bruseljskih Slovencev

V nadaljevanju preberite:

Ko me je kolega opozoril, da v Bruslju obstaja pank skupina z imenom Slovenians, sem bil najprej nejeveren. So se še kakšni rojaki, glasbeni zanesenjaki, v prostem času odločili igrati rokenrol, kot v neuradni prestolnici Evropske unije redno in resno delujeta rekreativna športna kluba KK Triglav in NK Bruselj, oba s slovenskimi in tujimi nogometaši in košarkarji?

»Slovenians, znani po svoji surovi energiji in neustavljivo privlačnem nastopu na odru, niso le bend. So živo doživetje, ki ga ne smeš zamuditi,« na svoji spletni strani sporoča skupina, ki pank povezuje z zvoki trdega rocka in bluesom. Zakaj so se odločili, da skupino poimenujejo po Slovencih? Bilo je skoraj naključje.