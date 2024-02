Susan Abulhawa: Pred nami se dogaja genocid, ki ga v živo prenašajo mediji

Njen roman Jutra v Dženinu je star že osemnajst let, pri nas pa je pri Cankarjevi založbi izšel oktobra lani. Prvenec ameriško-palestinske pisateljice je tudi v Sloveniji požel veliko zanimanja in prva naklada je že razprodana. Susan Abulhawa ni le pisateljica, pač pa tudi aktivistka, ki svoje mnenje redno in glasno izraža, zaradi česar ima pogosto občutek, da na svojem hrbtu nosi tarčo. Tik preden se je odpravila v Gazo, kamor je odpeljala zaloge potrebščin, si je vzela čas za pogovor z nami.