Svet je v veliko primerih odsev nas samih

Jubilejna, deseta knjiga Zvoneta Šeruge je kot kompilacija zimzelenih uspešnic njegove skoraj petdeset let trajajoče kariere svetovnega popotnika, dodatno začinjena z anekdotami iz otroštva pod Gorjanci in nikoli dokončanega študija novinarstva. »Mojo diplomo bi prebralo pet ljudi, prvo knjigo pa sem prodal v 8500 izvodih naklade,« je nekoč dejal. Dobro kaže tudi Kilometrom življenja: bralci so dva tisoč izvodov razgrabili še pred začetkom redne prodaje.

»Nikoli se nisem imel za umetnika ali pisatelja. Sem pisec, popotnik, obrtnik. Ampak kompliment v obliki konkretnih prodajnih številk dobro dene,« ne skriva zadovoljstva. Z življenjsko sopotnico Romano Dobnikar Šeruga, nekdaj urednico Nedela in odgovorno urednico Dela, sta za naš časopis spregovorila o nostalgiji, popotniškem snobizmu in tudi o tem, zakaj so Kilometri življenja »morda celo ljubezenska zgodba«.