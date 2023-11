Svet, sestavljen iz rdečih vodnikov, se širi

Pri Michelinovem vodniku se je nekaj zelo opaznega začelo premikati sredi letošnjega poletja: zvrstile so se napovedi številnih novih ocenjenih držav oziroma mest. Zdi se, da so Francozi ugotovili, da morajo s svojimi znanimi kriteriji ob konkurenčnih globalno vplivnih seznamih, kakršni so La Liste, Gault & Millau in akademija The World's 50 Best Restaurants, utrditi svoj položaj vsepovsod po svetu.

Kot kaže, prestižna blagovna znamka kljub velikim spremembam navad, ki so jih prinesli pandemija in tudi drugi dejavniki, ni izgubila privlačnosti, politika na različnih nivojih je pripravljena odšteti ustrezne denarje, da v mesto ali deželo pridejo znameniti rdeči vodnik in njegovi anonimni ocenjevalci. Gostje se potem prikažejo kar sami od sebe.

Prejšnji mesec se je razvedelo, da bo zgodaj prihodnje leto oznanjen prvi Michelinov vodnik po domovini ene od najbolj pomembnih svetovnih kuhinjskih tradicij, Mehiki. Mednarodni direktor Michelinovega vodnika Gwendal Poullennec je novico pospremil z ugotovitvijo, da se je skupina ocenjevalcev že lep čas potikala po mehiški prestolnici, Oaxaci, Baji Californii, Los Cabosu in Nuevo Leónu in odkrivala skrite bisere tamkajšnje kulinarične pokrajine.

Strastni kulinarični talent

Xin Rong Ji (Xinyuan South Road) v Pekingu je najodličnejša v verigi, ki ima trideset restavracij po vsej Kitajski. FOTO: Michelin Guide

Od São Paula do İzmirja in Bodruma

»Skupina inšpektorjev je z navdušenjem sprejela vse okuse, ki jih ponuja ta edinstvena destinacija, prekrižarili so deželo in njeno starodavno, živahno in kozmopolitsko glavno mesto, osupljiva obalna območja, očarljivo lepoto Oaxace in razgiban sijaj polotoka Baja. Okušali so vse, od lokalne kuhinje, globoko zakoreninjene v tradiciji, ki slavi avtohtone sestavine ter ponuja obilico proizvodov visoke kakovosti, do restavracij, ki na meniju ponujajo globalno navdihnjene stvaritve. Mehika ima veliko zanimivih in impresivnih restavracij ter strasten kulinarični talent.« Kako se znajo mehiški kuharice in kuharji inovativno poigrati z lokalno pridelanimi sestavinami od čilijev, zelišč, koruze, kave, čokolade do pijač na osnovi agave, morske hrane, sadja in zelenjave, bo pokazal vodnik, ki izide kmalu.

S podobno napovedjo so pri Michelinu osrečili vse tiste, ki jih zanima brazilsko kulinarično prizorišče, Michelin se vrača v Rio de Janeiro in São Paulo. V slednjem, je povedal Rodolfo Marinho, ki vodi tamkajšnji urad za turizem, je mogoče najti restavracije, ki predstavljajo na ducate različnih brazilskih tipov kulinarike, sekretarka turističnega urada v Rio de Janeiru Daniela Maia pa je dodala, da bo vodnik, ki izide marca 2024, spodbudno vplival na lokalno gospodarstvo, a morda je še pomembneje, da bo dal priznanje dolgoletnemu trudu različnim generacijam brazilskih mojstrov kuhanja.

Že sredi julija so Francozi objavili, da ta mesec pride vodnik po Turčiji, v katerem sta se kozmopolitskemu Istanbulu pridružila İzmir in Bodrum, dve izrazito turistični destinaciji, ki pa premoreta mlade mojstre, ki znajo na kreativen način črpati iz turške egejske in širše mediteranske tradicije ter ponujata tako trendovske kot tradicionalne restavracije, moderne kavarne, skratka očarljivo raznolikost. Bodrum, ki velja za eno od najslavnejših turških turističnih točk, vabi z avtentičnimi in morskimi okusi, a tudi z mednarodno kuhinjo, med najbolj priljubljenimi sta azijska in italijanska. Poullennec je ob predstavitvi oziroma napovedi povedal, da novi mesti v vodniku premoreta brbotajoče kulinarično prizorišče in sta bili vredni odkrivanja.

Talilni lonec kulinaričnih dediščin

Še ta mesec bodo pri Michelinu po lanskem vstopu v Estonijo predstavili tudi prvi izbor restavracij v Latviji, ocenjevalci so se najprej odpravili po Rigi, a jih je odneslo tudi drugam, v Liepājo ob Baltiškem morju, Jurmalo, pa tudi v notranjost, v Tērvete, Līgatne, Valmiero in Cēsis.

Chao Shang Chao (Chaoyang), ki jo vodi chef Cheung, se je pridružila doslej dvema pekinškima naslovoma s tremi Michelinovimi zvezdicami. FOTO: Michelin Guide

Po tistem, ko so Michelinovi ocenjevalci v vodnik uvrstili Atlanto in oznanili, da prihaja Michelin tudi v Kolorado, si je marsikdo rekel, da bo svet lepše urejen, ko bodo Francozi pogledali še precej bolj proti jugu. Z Riom de Janeirom in São Paulom jim bo to vsekakor uspelo, a še odličnejša je napoved, da Michelin ta mesec vendar pride tudi v Argentino. Prvi mesti, v katerih so se ustavili ocenjevalci, sta bili Buenos Aires in Mendoza, ki obe ponujata stoletno tradicijo, na katero so vplivali zaporedni valovi priseljencev z vsega sveta in ustvarili unikaten talilni lonec kulinaričnih dediščin.

Argentinski minister za turizem Matías Lammens je novico pospremil s suverenim navdušenjem: »Prihod Michelinovega vodnika v Argentino bo zaznamoval čas prej in potem tako za argentinsko kulinariko kot turizem. V javnem in zasebnem sektorju se trudimo narediti našo deželo vodilno gastronomsko destinacijo v Latinski Ameriki in eno od najbolj zanimivih na svetu, napoved vodnika to potrjuje.«

V Pekingu so se razveselili že petega Michelinovega vodnika po vrsti. Na fotografiji obložena miza v znameniti pekinški restavraciji King's Joy. FOTO: Michelin Guide

V Pekingu tri trizvezdične restavracije

Michelin se je začel ozirati tudi po drugih koncih sveta, kar so povsod pospremili z navdušenjem.

Medtem ko eni pričakujejo ali so ravnokar pričakali prvi Michelinov vodnik, so se prejšnji mesec v Pekingu razveselili petega po vrsti, razkrivajočega veliko raznolikost, saj so v njem zajete restavracije, ki ponujajo več kot trideset tipov kuhanja: zdaj se lahko v kitajski prestolnici pohvalijo s tremi restavracijami s tremi Michelinovimi zvezdicami, dvema dvozvezdičnima in osemindvajsetimi z eno zvezdico, med slednjimi so tri nove. Na vrhu se je restavraciji King's Joy chefain Xin Rong Ji, najodličnejši v verigi, ki ima trideset restavracij po vsej Kitajski, pridružila restavracija Chao Shang Chao (Chaoyang), ki jo vodi chef. Po besedah Gwendala Poullenneca je bila vzor odličnosti vse od začetka obratovanja, ocenjevalci so ji v lanskem vodniku namenili dve zvezdici, v vodniku za leto 2024 pa ima tri.