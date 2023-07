Svetlana Makarovič in Masayah: Za vsako umetnino je skrita solza

V članku preberite:

Ko me je Svetlana Makarovič poklicala in predlagala srečanje z mlado raperko Masayah, me nekako ni presenetilo, da se naša največja pesnica in prodorna mlada glasbenica, katere glasbeni prvenec že primerjajo s kultno Levo sceno Alija Ena, družita. Ko smo se dobili v znamenitem Alzheimer cafeju sredi Trnovega, se je izkazalo, da sta se spoznali nedavno, na intervju pa sta prišli pod vtisom zelo uspešne Parade ponosa.