Božji vplivnež in antifašist: Svetnika za nove čase

V Rimu so imeli prejšnjo nedeljo množično in zelo uspešno slovesnost. Leon XIV., prvi papež iz ZDA in hkrati prvi Perujec na Petrovem prestolu, mož, ki vnaša nove navade za vatikansko obzidje, se je papeževanja lotil na svojski način. Šlo je tako rekoč za kronanje novega papeža, za njegov vstop v zgodovino. Ko je razglasil prva svetnika svoje ere, je glasno povedal, kako zelo se zaveda resnosti položaja Katoliške cerkve, predvsem pa je pokazal, v katero smer se je namenil in kaj je cilj njegove vladavine: privabiti mlade vernike, mlade duhovnike in ustaviti hiranje Cerkve. Razlage, da Katoliška cerkev raste v Afriki, čeravno usiha v Evropi, so namreč zgrešene. V tem primeru bi se tudi Vatikan lahko mirno preselil na afriško celino in rasel naprej.