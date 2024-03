Svetovno znanstveno odkritje: Hijene malicajo drobne ptice pevke

V nadaljevanju preberite:

Hijene si lakoto vsaj občasno potešijo z drobnimi rdečekljunimi tkalci, ki letijo v milijonski jati. Z Miho Kroflom smo se pogovarjali o tem edinstvenem svetovnem odkritju, morebitnem podobnem prehranjevanju plenilskih zveri v evropskem živalskem svetu, o zakonu narave, ohranjanju ekosistema in ogroženosti najpomembnejših vrst. Ali ste vedeli, da so predniki lisaste hijene v ledeni dobi živeli tudi na ozemlju današnje Slovenije in so tehtali več kot sto kilogramov?