Svoj glas lahko odda polovica človeštva

Koliko volitev bodo dejansko izvedli leta 2024, je vprašanje, na katero ne bo mogoče odgovoriti do njegovega konca. Poleg volitev, ki so že natančno določene, datum mnogih še ni znan, je pa jasno, da jih morajo izvesti v prihodnjem letu. To bo glede volitev rekordno. Svoj glas bodo lahko ljudje oddali na več kot 70 volitvah v državah, v katerih živi 4,2 milijarde ljudi. Prvič naj bi imela v istem letu možnost oddati svoj glas več kot polovica človeštva.