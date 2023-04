Ta rana vsebuje toliko bolečine, da se bodo z njo ukvarjali še številni rodovi

V nadaljevanju preberite:

Odraščala je v Damasku in se pri štirinajstih letih z družino preselila v Avstrijo. Na Dunaju je na univerzi za grafično oblikovanje za diplomsko delo napisala knjigo o svojem otroštvu v Siriji. Ta knjiga jo je popeljala na pisateljsko pot in zanjo je prejela številne nagrade. V poetičnih kratkih zgodbah, ki jih je sama tudi ilustrirala in oblikovala, se Luna Al-Mousli spominja vsakdanjega življenja v Damasku, medčloveških odnosov in prostorov, ki jih je nekaj let po njenem odhodu iz države razdejala vojna. Njen literarni in umetniški prvenec Solza in nasmeh: Moje otroštvo v Damasku je preveden tudi v slovenščino.