Tadej Golob: Da bi tuje vojake pričakali s cvetjem, ni v alpinističnem značaju

Tadeja Goloba (1967) smo spoznavali kot avtorja pronicljivih intervjujev v reviji Playboy ter pisca alpinističnih knjig, biografij znanih Slovencev in s kresnikom nagrajenega romanesknega prvenca Svinjske nogice, v zadnjem desetletju pa se njegove kriminalke z inšpektorjem Tarasom Birso v osrednji vlogi redno uvrščajo na sezname najbolj prodajanih in izposojanih del pri nas. Zadnjo, Brezno (založba Goga), je umestil na Kočevsko, Birsa in njegovi sodelavci pa raziskujejo umor, za katerega vse kaže, da je povezan s povojnimi poboji domobrancev.