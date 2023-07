Tadej je od naju pobral samo najboljše

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar ne navdušuje le z izjemnimi telesnimi sposobnostmi, temveč tudi s tem, kako preprost, sproščen, umirjen in igriv zna biti na največjih dirkah na svetu. Nič drugačen ni na 110. dirki po Franciji in kdor je malo pobližje spoznal njegove starše, se ne sprašuje dolgo, od kod vse te pozitivne lastnosti velikega šampiona.

Marjeta in Mirko Pogačar sta na Klancu pri Komendi vzgojila oziroma še vzgajata štiri otroke, v vrstnem redu po starosti Barbaro, Tilna, Tadeja in Vito. Permisivne vzgoje niso poznali, učiteljica francoščine in nekdanji tapetnik pri podjetju Donar, ki zdaj dela pri KD Rog, sta stavila na bolj tradicionalne prijeme, manj zaslonov, več gibanja in zmožnost doseganja družinskih kompromisov. Rezultati so bili, kot kaže, odlični. Tako kot pri Tadeju, ki je pri 24 letih eden najboljših slovenskih športnikov v zgodovini in prva zvezda Toura, četudi ne nosi rumene majice. Zato sta Marjeta in Mirko zelo iskana pri tujih medijih. Ujeli smo ju v taboru za navijače, v avtodomih ob trasi 16. etape Toura. Vzela sta si čas za Nedelo, v vrsti je čakal Le Parisien.