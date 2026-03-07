Tadej Pogačar bo na vsaki dirki pisal zgodovino

Športna Slovenija to zimo uživa v izjemni prevladi Nike in Domna Prevca, ki bosta na skakalnicah in letalnicah rojake navduševala vse do velikega finala sezone konec meseca v Planici. Danes se jima bo pri širjenju legende o slovenskem športnem fenomenu spet pridružil najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, ki na dirki Strade Bianche začenja sezono 2026. V njej bi lahko bil malodane vsak njegov nastop zgodovinski.

»Takšen šampion je zaradi več dejavnikov, je izredno prilagodljiv, zna brati dirko, nepredvidljiv je za konkurenco in tudi stanovit. Njegova forma je vseskozi na najvišji možni ravni, dobro se izogiba vsem nevšečnostim, padcem, boleznim, poškodbam. Težko ga je premagati, ker ima ob sebi tudi zelo dobro ekipo,« je Primož Čerin naštel Pogačarjeve zmagovite lastnosti.