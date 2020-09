FOTO:Tadej Pogačar: Nikoli se ne vdaj in na kolesu se igraj

Kdaj vemo, da gledamo delo genija? Takrat, ko se najbolj zapletene in zahtevne stvari zdijo malodane otročje preproste, v resnici pa so dosegljive samo najbolj nadarjenim in nemalokrat tudi najbolj drznim. Mednje sodi Tadej Pogačar, prvi slovenski zmagovalec dirke po Franciji, ki bo jutri poskušal postati še prvi kolesar s sončne strani Alp z mavrično majico svetovnega prvaka.Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj. To je slogan, ki zadnji dve leti, odkar je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, krasi Pogačarjevo spletno stran. Za marsikoga bi to bile prazne besede, marketinška puhlica, vendar ne pri Pogiju, golobradem ...