Tadej Pogačar se bo tako kot Primož Roglič vrnil še močnejši

Padci so sestavni del kolesarstva. To je stavek, ki ga slišimo vedno, ko na tleh pristane katero od najbolj zvenečih imen v profesionalni karavani. Vseeno pa doslej niso bili omembe vreden dejavnik v karieri Tadeja Pogačarja, ki je izjemne uspehe gradil tudi na tem, da se je uspešno izogibal zdravstvenim težavam in hujšim poškodbam. To mu je uspevalo vse do 8. etape letošnje Vuelte, v kateri je hujša nesreča doletela tudi njega.

»Zanj je to kar velik šok. Po eni strani ima srečo, da se mu je zgodilo šele prvič in je zanj nekaj novega. Je v položaju, ki ga še ne pozna, ampak ni dvoma, da se bo vrnil še močnejši. Najprej moraš sprejeti položaj in se spopasti z novimi izzivi, ki te čakajo na tej poti,« se je Primož Roglič odzval na kalvarijo devet let mlajšega rojaka in tekmeca.