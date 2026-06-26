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    Tadej Pogačar sosedom priskočil na pomoč, 100.000 evrov za prenovo

    Marjeta in Mirko Pogačar imata pred odhodom v Francijo polne roke dela s pripravo drugega Pogi Challengea, ki bo tokrat združen s kriterijem Tadeja Pogačarja.
    Prvi Pogi Challenge je bil velika uspešnica, drugi bo še boljši, pravi Mirko Pogačar. FOTO: Dejan Javornik
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    Prvi Pogi Challenge je bil velika uspešnica, drugi bo še boljši, pravi Mirko Pogačar. FOTO: Dejan Javornik
    Miha Hočevar
    26. 6. 2026 | 11:53
    15:39
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    Kolesarsko Slovenijo bo čez teden dni zajela rumena vročica, Tadej Pogačar se bo na startu Toura v Barceloni podal v boj za svojo peto zmago. A to ni vrhunec sezone le zanj, temveč tudi za njegova starša Marjeto in Mirka. Nista opravila višinskih priprav kot sin, šampion s Klanca pri Komendi, imata pa polne roke dela s tem, kako bosta ob francoskih cestah navijala zanj, predvsem pa z dobrodelno ustanovo, ki nosi njegovo ime, Fundacijo Tadeja Pogačarja.

    »Dogovarjamo se, kako bomo pomagali občanom Komende, ki so bili prizadeti v neurju. Ob tem bo Tadej občini Komenda nakazal 100.000 evrov za pomoč pri prenovi. Ta sredstva bodo namenjena fizičnim osebam, katerih nepremičnine so bile poškodovane v neurju,« je povedal Mirko Pogačar in dodal, da bo drugi Pogi Challenge še boljši od prvega.

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