Tako je preverila, ali sodim med oskrbnike ali ptičke

Očarljivo vasico Škofi v Komnu, kjer je njuna hiša na hribu, je dan prej izdatno zalil dež. Dvorišče je bilo malce pod vodo, a v času našega obiska je ta že odtekla. Z upokojeno izvrstno kostumografinjo Zvonko Makuc in vrhunskim igralcem in režiserjem Gojmirjem Lešnjakom - Gojcem, ki ima do uradne upokojitve še pol leta, smo med pogovorom sedeli v njuni prijetni kuhinji in jedilnici na prostem, kjer preživita večino časa. Pravita, da v hiši v glavnem le spita, ter da je pri njih na družinskih srečanjih vedno urnebes, a se imajo zelo radi. Po njunem mnenju so nekaj najbolj pokvarjenega v zadnjem času izrekli slovenski bankirji.