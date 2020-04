FOTO:Tanja Skaza: »Morda bo iz te krize izšlo veliko srečnih ljudi«

Uspešna podjetnica se je lani umaknila s čela družinskega podjetja, ki je pod njenim vodstvom zaposlilo kar dvesto novih delavcev. V času, ko je bila direktorica Plastike Skaza, je postala mlada mened­žerka leta in prejela številne druge nagrade, nato pa je, na vrhu, začutila, da je čas za nove izzive.Napisala je knjigo Spremembe vredna, uspeš­nico o svoji življenjski poti, posejani z ovirami, prek katerih se je prebijala z vztrajnostjo in miselnostjo, da se vse da. Knjiga zdaj prerašča v gibanje z istim imenom. Od 17. aprila bo s pomočjo štirinajstih ambasadork z različnih poslovnih področij in krajev pomagala ženskam, ne ...