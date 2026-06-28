Tanja Žagar: Moje življenje je daleč od mlečnega riža. Je dobro začinjen bograč

Na svoj 42. rojstni dan je javno spregovorila o raku dojke, s katerim se je tedaj spopadala pol leta, malo pred 44. rojstnim dnem pa je glasbena izvajalka Tanja Žagar izdala avtobiografijo Zaljubljena v življenje. V njej se sprehodi od otroštva do zrelejših let, od glasbene scene do bistva svojega življenja, družine. Pravi, da je po bolezni še večja štoserka kot prej, in med pogovorom pogosto pade v svoj nizki, žagarski krohot. Skozi življenje gre po žagarsko, optimistično, seveda pa ve, da se lahko malodane vse v hipu obrne na glavo.