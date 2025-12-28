Nasmejana Ledinka, ki je zmagovala deset let prehitro

Tanja Žakelj je pred dnevi uradno končala svojo kariero. Kot prva Slovenka je osvojila skupni seštevek svetovnega pokala ter postala evropska prvakinja.

Skromna in vedno nasmejana Tanja Žakelj iz Ledin, idilične vasi na planoti med Idrijo in Žirmi, je največji uspeh dosegla leta 2013, ko je bila skupna zmagovalka svetovnega pokala v olimpijskem krosu. Dve leti je zaznamovala slovensko gorsko kolesarstvo in bila ena od pionirk v svoji disciplini, ki ji zdaj sledijo številne mlade nadarjene kolesarke. Športno pot je po spletu naključij začela v gorskokolesarskem klubu iz Črnega Vrha nad Idrijo, kjer je pod odličnim vodstvom hitro pokazala veliko hitrosti. V mlajših kategorijah je leta 2005 na svetovnem prvenstvu med mladinkami osvojila srebrno, leto kasneje pa zlato medaljo. Že v svoji prvi sezoni med mlajšimi članicami je spet postala svetovna prvakinja. Pred sezono 2013 je prestopila v domače Kolesarsko društvo Rajd s krovnim ...