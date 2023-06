Telebana po sledeh Primoža Rogliča

V nadaljevanju preberite:

Te vrstice bi lahko bile priročnik za spremljanje Gira d'Italia z avtodomom za telebane, vendar bi moral avtor za to imeti vsaj nekaj osnovnega znanja in izkušenj s tematiko. Zato je to potopis dveh telebanov, ki sta se na rožnato dirko podala s hišo na kolesih v dobri veri, da vsaj drugi kaj ve o tem, v kaj se spuščata. S pomočjo dobrih prijateljev je obveljala tista o dobrem koncu, ne le za ne preveč nadobudna avtodomarja, temveč tudi za kolesarsko Slovenijo, ki se je na Svetih Višarjah veselila veličastne zmage Primoža Rogliča.