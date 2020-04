Temeljni dohodek za samozaposlene, upokojence in študente je velik uspeh za gibanje UTD

Univerzalni temeljni dohodek (UTD) je denar, ki bi ga vsak stalni prebivalec neke države dobil vsak mesec od rojstva do smrti. Njegove značilnosti so, da je individualen – namenjen posamezniku –, univerzalen – dobijo ga vsi – in enak za vse, ne glede na delo in premoženje. Sociologinja dr. Valerija Korošec (letnik 1966) je leta 2010 izračunala, da si Slovenija lahko privošči, da bi vsak njen stalni prebivalec vsak mesec prejel 300 evrov. Z njo smo se pogovarjali o vladnih ukrepih v boju proti aktualni koronakrizi, o tem, kako bi si lahko pri tem pomagali z UTD in kaj se po svetu dogaja glede UTD, za katerega zagovorniki ...