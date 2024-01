Težava je, da so stvari drugačne, ko se zbudiš. Zdaj smo se zbudili

V nadaljevanju preberite:

Je Grk in Nemec, v obeh državah je tudi študiral. Pravi, da je njegovo okolje Evropa. Res je delal marsikje, v Belgiji, Grčiji, Nemčiji in Veliki Britaniji, trenutno pa je Christos Katsioulis (letnik 1974) direktor dunajskega regionalnega urada Friedrich-Ebert-Stiftung, neprofitne nemške fundacije, tesno povezane s Socialdemokratsko stranko Nemčije, iz katere prihaja tudi nemški kancler Olaf Scholz, vendar so neodvisni od nje. Kot diplomirani politolog in zgodovinar ter magister mednarodnih odnosov z bogatimi izkušnjami je Katsioulis izjemen sogovornik o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti projekta Evropske unije, ki je letos pred nadvse pomembnimi volitvami.

Kaj pričakujete na letošnjih evropskih volitvah?

Pri napovedih sem zelo previden. Stvari se razvijajo zelo hitro. Pred volitvami bi lahko imeli spet kakšno cenovno ali energetsko krizo, lahko bi se kaj spremenilo v Ukrajini. Videli bomo, kako bo na politične debate vplivala vojna v Gazi. Proevropske stranke bodo po mojem mnenju zelo težko ohranile večino, ker se zdi, da ljudi zelo skrbi migracijsko vprašanje. Težko jih bomo do volitev prepričali, da bo skupen evropski odziv uredil razmere.