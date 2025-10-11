Težava ni v Pogačarju, temveč tistih, ki mu ne morejo slediti

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar se je danes na dirki po Lombardiji po 20. letošnji zmagi zadnjič v tej sezoni priklonil pred navijači in kolesarskim svetom, ki z navdušenjem, a tudi nejevero spremlja njegove zgodovinske podvige. Pogi se bo po peti zaporedni zmagi na dirki odpadajočega listja na jutrišnje druženje z navijači z njegovega rodnega Klanca na Krvavec podal kot nesporni kralj vrtenja pedalov. Njegovi tekmeci pa si bodo še eno jesen in zimo razbijali glavo s tem, kako bi ga prihodnjo sezono vsaj občasno premagali.

Odgovora na to vprašanje niso našli dve leti zapored, slovenski šampion je bil v sezonah 2024 in 2025 tako dominanten, da se zdi, da dirka le še z zgodovinskimi velikani tega športa. Lani je nanizal 25 zmag v 58 tekmovalnih dneh, letošnjo sezono je na svoj 50. dirkaški dan končal z 20. zmago.