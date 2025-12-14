Vse je lažje, če si znaš življenje narediti lepo

V zadnjih tednih je bilo med ljubitelji filma pogosto izrečeno ime Ester Ivakič. Triintridesetletna režiserka in scenaristka, ki je doslej posnela že več kot 20 kratkih, pogosto eksperimentalnih filmov in videospotov, je s svojim prvencem Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, je očarala publiko in žirije. Film je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Cottbusu v Nemčiji, kjer je dobil ekumensko nagrado, na Liffu ji je mednarodna kritiška žirija podelila nagrado FIPRESCI za najboljši film, s posebno nagrado žirije pa se je Ester nedavno vrnila tudi s filmskega festivala v Torinu.