FOTO:Tijana Zinajić: Najraje bi kar zamižala in naj gre leto 2020 mimo

Gre za nekakšno mešanico Bridget Jones in Trainspottinga, pravi Tijana Zinajić, ki si je jeseni na Dnevih komedije za predstavo Realisti prislužila naziv žlahtne režiserke. Skoraj bolj kot režija pa jo mika igranje, pove in razkrije, da jo v slabo voljo spravlja družba, ki postaja vse bolj izključevalna. »Verjamem, da je prostor za vsakega človeka,« pravi mati štirih otrok, ki je delala v številnih gledališčih in na oder postavila tudi uspešnici Piaf, Edith Piaf in Mame.Kako ste preživeli tedne, ki so jih nekateri ustvarjalci doživeli kot priložnost za umiritev in dokončanje projektov, za katere doslej niso našli ...