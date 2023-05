Tilen Grašič: Break je moje življenje

V članku preberite:

Na začetku junija se bodo v središču Ljubljane že drugič pomerili najboljši plesalci breakdancea v starosti do 18 let. Tekmovanje World Kidz Breaking Champion je finale tekmovanja svetovne serije v športu, ki se bo prihodnje leto v Parizu prvič predstavil tudi na olimpijskih igrah. O dogodku na najvišji ravni in ljubezni do športa, ki je hkrati tudi umetnost, smo se pogovarjali z 20-letnim Tilnom Grašičem. Bboy Tasic, kot je njegov plesni vzdevek, je najboljši slovenski breakdancer svetovnega ranga in ambasador dogodka.