Timon Šturbej: Svobodo povezujem z morjem

V članku preberite:

Devetindvajsetletni Mariborčan Timon Šturbej se je pred petimi leti pridružil ansamblu SNG Drama Ljubljana in je še vedno eden njegovih mlajših članov. Ne le na odrskih deskah, tudi v filmu ima za seboj že raznoliko bero vlog. V gledališču trenutno nastopa v štirih predstavah, v Kinodvoru pa so ravnokar začeli predvajati film Dominika Menceja Jezdeca, ki je lani prejel štiri vesne. Film ceste skozi avanture dveh prijateljev, enega od njiju igra Šturbej, in poetične prizore narave pripoveduje o iskanju svobode in odkrivanju sveta, predvsem pa samega sebe.