Tina Gaber: Moški, ki bi ga vrtela okoli prsta, me ne bi zanimal niti sekundo

Vsakdo, ki bi poskušal popredalčkati Tino Gaber, ki se od letošnjega kulturnega praznika pojavlja ob predsedniku vlade Robertu Golobu, bi ji naredil krivico in je ne bi predstavil v pravi luči. Lahko vam je všeč ali ne, toda brezbarvnosti ji ne more očitati nihče. S pojavljanjem v našem medijskem in – po novem – tudi političnem prostoru redko koga pusti popolnoma ravnodušnega. S svojo odkritostjo in dostopnostjo je velikokrat videti lahka tarča za takšne in drugačne zgodbe in manipulacije. Kakšna pa je v resnici? Tisti, ki jo dobro poznajo, pravijo, da je zanesljiva, iskrena in trmasta. Bi ji lahko očitali zaletavost, nepremišljenost, tudi naivnost? Morda. A zagotovo vse to uravnoteži s srčnostjo in predanostjo ter neverjetno nalezljivo pozitivnostjo.

Kaj je bilo prej – je bil Robert Golob prej predsednik vlade in potem vaš partner ali je vaš partner postal predsednik vlade?

Zagotovo je bil najprej strogi šef moje sestre. (smeh)

Kako pa je vaša sestra sprejela to spremembo? Mimogrede, trenutno je na porodniškem dopustu in vi se preizkušate tudi v vlogi tete in tu in tam varuške.

Svojemu šefu je dejala: »Da ne boste nikdar pozabili, da sem vas opozorila, da je Tina težek karakter.« Da, veliko smo se nasmejali, a sedaj, ko imamo v družini novega člana, je veselje neopisljivo. Ob tistem dobrovoljnem smehu in radoživih očkih je svet čudovit.