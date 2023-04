Rekla sem si: Zdaj pa dovolj! Nisem jaz preveč, ti si premalo!

V nadaljevanju preberite:

To, da je Tina Gorenjak v partnerski zvezi, lahko zaslutimo tudi med branjem njenega prvega, pretežno avtobiografskega romana z naslovom Najti ljubezen, ki je pred kratkim izšel pod okriljem Mladinske knjige. O tem, koliko burnih, erotičnih, smešnih, žalostnih in hkrati poučnih prigod se ji je primerilo natančno tako, kot so opisane v prvencu, nam je zaupala ob čaju v ljubljanski kavarni. Kot mama ima jasno stališče tudi o tem, kakšna je prava ljubezen do otroka.