Tina Prodnik: Verjamem, da je starost lahko vitalna

Po končanem študiju molekularne biologije je Tino Prodnik ljubezen odpeljala v Švico, kjer z družino živi že 20 let. Ob selitvi je morala presekati številne vezi in tudi zase najti novo pot skozi življenje. Našla se je v integrativni naravni medicini in raziskovanju tem, povezanih z vitalno dolgoživostjo. Takšen je tudi naslov njene knjige, v kateri obravnava pomen prehrane, okolja, gibanja, spanja in stresa. Zaveda se, da lahko človeka motivira za spremembe le s povabilom, in ne prisilo, kar skuša doseči tudi s svojo knjigo Vitalna dolgoživost.