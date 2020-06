FOTO:Tisoči zabitih med Dončićema

Tisoči zabitih med Dončićema

Akrobati, košarkarski zabijajoči hudiči Dunking Devils, so preleteli pot od Saše Dončića, ki jih je vrgel z igrišča, do Luke Dončića, s katerim so na tekmi NBA dosegli svoj sveti gral.

Vozi me vlak v višave ...