Tisto ni bil ofsajd!

Bosna in Hercegovina je še pred začetkom SP spisala več čudovitih zgodb, tako ali drugače povezanih z nogometom.

Bosna in Hercegovina v Ameriki piše čudovito zgodbo. Ne le njena nogometna reprezentanca, čudovito zgodbo soustvarjajo tudi ljudje okoli nje: navijači, glasbeniki in ne nazadnje mediji. V trenutnem ozračju, prenapetem zaradi geopolitičnih konfliktov, imajo podvigi zmajev malodane utopičen priokus. Ob tem je težko pozabiti na grenko dejstvo, da je njihova država onkraj nogometnih zelenic ena največjih talk geopolitičnih in regionalnih interesov, tako preteklih kot sedanjih. Za trenutek pustimo romantiko in tragedijo ob strani. Nogomet je od nekdaj prvovrsten poligon za prikazovanje gospodarske moči države, regije, mesta, posameznika. Letos ni nič drugače. Na svetovno prvenstvo se je uvrstilo šestnajst evropskih reprezentanc. Štirinajst izmed njih prihaja iz osemnajstih najmočnejših ...