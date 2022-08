To sladko bitje, ki je izginilo z velikega platna

V nadaljevanju preberite:

Ni ravno pravilo, a tudi zelo redko ni, da gredo velike filmske zvezde v pokoj. Za to se največkrat odločijo zaradi starosti, kakšne bolezni ali ker jih režiserji ne pokličejo več. Upokojitev pri dobrih 40 letih, dobrem zdravju in več kot dovolj vlogah pa je velika redkost. A zanjo se je leta 2018 uradno odločila ena največjih zvezdnic druge polovice 90. let prejšnjega in tudi novega stoletja Cameron Diaz, dejansko pa je pred kamero zadnjič stala leta 2014. V torek bo v pokoju srečala abrahama, a menda se bo kmalu vrnila vsaj na male ekrane.