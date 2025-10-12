Tom Potokar: Gaza je klavnica Palestincev

V nadaljevanju preberite:

Kot plastičnega kirurga si običajno predstavljamo nekoga, ki operira, da so ljudje ... lepši. Gotovo je med njimi veliko takšnih, vendar je gotovo tudi, da tak ni plastični kirurg Thomas Stephen Potokar (letnik 1964). V zadnjih sedmih letih je bil kar šestnajstkrat v Gazi, kjer je prav ta teden minilo dve leti od začetka enega najbolj tragičnih konfliktov našega časa, genocida Palestincev. Prejšnji teden je Potokar od slovenske predsednice Nataše Pirc Musar prejel medaljo za častno dejanje, že leta 2017 pa mu je takratna britanska kraljica Elizabeta II. podelila naziv viteza reda britanskega imperija.

Kakšne so razmere po 7. oktobru 2023?

Katastrofalne. Tega ne morem opisati kot humanitarno krizo. Humanitarna kriza je posledica potresa, cunamija ali lakote zaradi suše in podobno. Razmere v Gazi so izključno posledica delovanja ljudi. To je klavnica Palestincev, genocid. Poleg tega uničujejo njihovo državo, premoženje, izobraževalni sistem, zdravstveni sistem, novinarstvo, univerze, znanost. To ni ciljno napadanje, da bi dobili ljudi, ki so odgovorni za napad 7. oktobra, ampak kolektivno kaznovanje vseh prebivalcev.