FOTO:Tomaž Kavčič: Odhod v tujino bi bila kraja in izdajstvo

Na Vipavskem, v nekdanjem lovskem dvorcu Lanthierijev na Zemonu, je kuhar, ki kot eno od slovenskih razkošij omenja to, da premoremo odlične sestavine in da jih znamo predstaviti tako, da čim manj spremenimo njihov okus.To je Tomaž Kavčič, pred leti ga je nekdo poimenoval princ nove slovenske kuhinje. Michelinova zvezdica za njegovo gostilno Pri Lojzetu ga ne bo naredila kraljevsko oblastnega, še zmeraj govori o ponižnosti in o tem, da so njegovi delovni dnevi na Zemonu zdaj enaki, kot so bili pred razglasitvijo ocen Michelinovega vodnika.Po prvem slovenskem vodniku Gault & Millau smo dočakali tudi prvi Michelinov vodnik po ...