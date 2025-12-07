Tomislav Zajec: Živimo kot avatarji, naš notranji svet pa trpi

»Živimo v precej težkih, problematičnih, kompleksnih časih,« razmišlja Tomislav Zajec, pisec, dramaturg in profesor na akademiji dramske umetnosti v Zagrebu. Gre za uveljavljeno avtorsko ime, vodilno hrvaško pero, ki ga dobro poznajo tudi za mejami njegove domovine. Nekatera njegova dela – Gospa Dalloway, monodrama Franz ter groteska Svinje so bila uprizorjena tudi pri nas, zadnja med njimi pa je drama Izginjanje, ki so jo ravnokar premierno odigrali na odru MGL. V njej se ukvarja s temo, o kateri šele zadnje čase govorimo bolj odkrito – s spolno zlorabo in ranami, ki prizadenejo širok krog tudi nehote vpletenih.