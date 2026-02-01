Toni Mulec: To je pobeg od realnosti

Pot do nastopa na reliju Dakar je strma, draga, zapletena. Dva tedna dirkanja, vsak dan po 800 kilometrov, težje razumljiva psihofizična tortura. Je zgodba o tem, da ni bistvo zgolj zmaga, da je srž prostovoljnega trpljenja doživetje komaj verjetnega, območij, kamor morda človekova noga ne bo nikdar stopila, zgodba o sodelovanju, samopreizkušanju, o tehtanju med hitrostjo in navigacijo. Zgodba, s katero poskuša Toni Mulec, 40-letnik iz Legna pri Slovenj Gradcu, vsakogar spodbuditi k premagovanju vsakodnevnih petstometrskih sipin. Toni je na letošnji izvedbi v Savdski Arabiji zmagal v kategoriji reli 2, med jezdeci netovarniških konjičev.