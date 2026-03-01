Tony Cetinski: Ko prideš na morje, se vprašaš, zakaj si sploh kdaj odšel

Odkar je pri petnajstih prvič stopil na oder v domačem Rovinju, nenehno nastopa, izredno priljubljen pa je tudi pri nas. Dvajsetega marca bo koncertiral v Festivalni dvorani v Mariboru, dan kasneje v ljubljanskem Media centru, še prej pa si je vzel čas za jutranji telefonski pogovor za Nedelo. Razložil nam je, kako je ženo Dubravko prepričal, da je v njegovem novem videospotu odigrala glavno vlogo, zakaj je Zagreb zamenjal za življenje ob morju in kakšen odnos ima s slovenskim občinstvom.