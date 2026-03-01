  • Delo mediji d.o.o.
    Tony Cetinski: Ko prideš na morje, se vprašaš, zakaj si sploh kdaj odšel

    Edini nasvet, ki ga lahko dam mladim glasbenikom, je, naj ne poslušajo nasvetov, pravi priljubljeni hrvaški pevec.
    »Umetna inteligenca je dobro orodje, ki ga lahko izkoristimo, ne smemo pa dovoliti, da ona izkoristi nas,« razmišlja glasbenik. FOTO: Matea Smolčić Senčar
    »Umetna inteligenca je dobro orodje, ki ga lahko izkoristimo, ne smemo pa dovoliti, da ona izkoristi nas,« razmišlja glasbenik. FOTO: Matea Smolčić Senčar
    Agata Rakovec Kurent
    1. 3. 2026 | 17:00
    10:03
    Odkar je pri petnajstih prvič stopil na oder v domačem Rovinju, nenehno nastopa, izredno priljubljen pa je tudi pri nas. Dvajsetega marca bo koncertiral v Festivalni dvorani v Mariboru, dan kasneje v ljubljanskem Media centru, še prej pa si je vzel čas za jutranji telefonski pogovor za Nedelo. Razložil nam je, kako je ženo Dubravko prepričal, da je v njegovem novem videospotu odigrala glavno vlogo, zakaj je Zagreb zamenjal za življenje ob morju in kakšen odnos ima s slovenskim občinstvom.

    Več iz teme

    glasbaintervjuSlovenijakoncertMoj konec tednaTony Cetinski

