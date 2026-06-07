Tako dobro, da pridejo celo Hrvati

Balonarji morajo poskrbeti za tehnično brezhibnost opreme, pridobiti potrebna dovoljenja in neprestano slediti vremenskim napovedim.

Vsako pomlad se v nebo nad Slovenijo dvignejo toplozračni baloni, ki privabljajo številne navdušence. Priprave na sezono so ključne: balonarji morajo poskrbeti za tehnično brezhibnost opreme, pridobiti potrebna dovoljenja in neprestano slediti vremenskim napovedim, saj mora biti ozračje za polet mirno, temperature pa primerne za varno letenje. Polet s toplozračnim balonom deluje kot prava avantura, a tu prostora za naključja ni in ga ne sme biti, pravi izkušeni balonar Gregor Koprivc, ki gre raje na kavo kot na silo v zrak. Da je Slovenija iz zraka osupljivo lepa, se Gregor vedno znova spomni, ko ima med potniki tuje turiste iz močno pozidanih okolij, ki se ne morejo načuditi, koliko zelenja imamo pri nas. FOTO: Osebni arhiv Dnevni migranti, ki se na delo v prestolnico vsakodnevno vozimo ...