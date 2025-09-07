Tradicija, ki se je ne bi sramoval niti maršal Tito

Klekljana čipka v stekleni vitrini Cerkljanskega muzeja ni snežno bela – stara je osemdeset let, zato je kak manjši madež na njej pričakovan. Podoba Josipa Broza - Tita je kljub temu prepoznavna že na prvi pogled. Zgodba, ki stoji za klekljano umetnino, je nadvse zanimiva in sega v čas druge svetovne vojne.

Na rdečo nit – okrog nje se bo tako ali drugače sukal ta tekst – razstave klekljaric Klekljarskega društva Marjetica Cerkno pri čipki Tita spominja le njena starost. Članice društva so se letos ujele v pajčevino, saj se manjši in večji pajki nahajajo v sleherni od klekljanih umetnin, ki so do 28. septembra na ogled na razstavi v Cerkljanskem muzeju.

Osemdeset let stara čipka nekdanjega maršala sicer ni del razstave Čipkasta harmonija s pajki, a tudi ni tujek v prostoru. Vsaj simbolično sodi k ostalim uokvirjenim čipkam, kot bi po svoje bdela nad njimi. Morda pa bo za kakšnega obiskovalca ostareli lik maršala zgolj uvod v čudovito razstavo čipk.

Klekljana podoba Josipa Broza - Tita se je ohranila kot del bogate zapuščine Rudija Finžgarja. Bil je smučar, skakalec, športni funkcionar in gospodarstvenik, ki je v Cerknem vodil smučarske delavnice, po vojni pa je deloval kot direktor tovarne Elan v Begunjah. Ko je Finžgar marca 1945 odhajal iz Cerknega, je s stene smučarske delavnice – prostore je imela v nekdanjem hotelu Porezen v središču kraja – snel čipko in jo odnesel s seboj.

Klekljana podoba Tita, stara 80 let, je trenutno na ogled v vitrini Mali zakladi v Cerkljanskem muzeju. F=TO: Anja Intihar

Finžgar, ki je leta 1995 umrl, star 75 let, se ni spominjal, kako je klekljana umetnina prišla na zid njegove delavnice, je pa več kot trideset let po koncu vojne zgodbi prišel na sled novinar Jože Vidic. Junija 1979 je v Nedeljskem dnevniku namreč objavil članek z naslovom Nenavadna pot maršalove podobe. V njem piše, da je nekaj let prej obiskal znanega veterana smučarskih skokov Rudija Finžgarja in ta mu je tedaj pokazal tudi klekljano podobo maršala.

Pismo, ki je razrešilo uganko

O tem, kdo je čipko sklekljal, zakaj in kako je sploh prišla v cerkljansko delavnico, Finžgar ob pogovoru z novinarjem ni vedel še nič. »Spomladi 1945 se je začela zadnja, toda silno močna nemška ofenziva proti IX. Korpusu na Primorskem. Rudi Finžgar se je s partizani – mizarji skupaj z drugimi enotami umikal na vrh Porezna. Pred odhodom iz Cerknega je z zidu snel sklekljani lik maršala Tita. Na vrhu Porezna je prišlo do silovitega boja z Nemci. Srečni so bili tisti, ki so se rešili iz obroča. Z vrha Porezna se je Rudi po zasneženem pobočju peljal po strmini v dolino, toda tokrat brez smučk, po trebuhu, saj si je lahko le tako rešil življenje pred kroglami, ki so švigale mimo njegove glave.

Tako je v vojnem metežu rešil edinstveno upodobitev maršala med vojno,« je v Nedeljskem dnevniku leta 1979 zapisal Vidic, ki je v istem članku tudi odgovoril na vprašanje o avtorici čipke. Nekaj let po tem, ko se je pogovarjal s Finžgarjem, je ta namreč iz Idrije prejel pismo Terezije Habe, v katerem piše, da je ona avtorica podobe maršala Tita. »Sklekljala sem jo februarja 1945, mesec dni pred nemško ofenzivo, ko so na Vojskem divjali hudi boji,« je Idrijčanko citiral novinar.

Finžgarju je, ko jo je ta obiskal na njenem domu, Terezija celo pokazala partizansko potrdilo z žigom, da je ona sklekljala maršalovo podobo. Kdo je dal pobudo za to čipko, ostaja neznanka. Vodja Cerkljanskega muzeja Milojka Magajne je povedala, da je bila čipka izdelana za II. Pokrajinsko konferenco Slovenske protifašistične zveze žena za Primorsko, ki je 11. in 12. februarja potekala v Cerknem, kar je bil po besedah kustosinje in zgodovinarke tedaj pomemben dogodek.

Razstava bo na ogled do 28. septembra. FOTO: Bojan Tavčar

Še eno od vprašanj, ki se porajajo okrog klekljane umetnine, je, kako se je znašla v Finžgarjevih rokah. V Cerkljanskem muzeju so na osnovi virov sestavili precej verjetno različico zgodbe. Konferenca žena je potekala v novi dvorani, ki so jo v komaj treh tednih zgradili na ruševinah bombardirane italijanske vojašnice v Cerknem. Udeležilo se je je okoli petsto delegatk z vse Primorske, prišle so celo iz Gorice in Trsta.

Čipka Tita je bila verjetno uporabljena kot okras dvorane, ki pa je bila med zadnjo nemško ofenzivo marca 1945 znova požgana. Ker so se manjše konference dogajale tudi v hotelu Porezen, kjer je bila smučarska delavnica, je mogoče, da so ob kakšni taki priložnosti čipko iz dvorane preselili v hotel Porezen.

Finžgarjev sin je klekljano podobo Tita podaril v trajno last Cerkljanskemu muzeju. Čipka bo javnosti na ogled še nekaj časa, potem pa jo bodo po besedah Milojke Magajne najverjetneje dali v čiščenje. V muzeju sicer hranijo še dva izjemna predmeta iz časa druge svetovne vojne, in sicer diplomo in brzostrelko, ki ju je Rudi Finžgar prejel za prvo mesto v smučarskih skokih. Kot so zapisali v Cerkljanskem muzeju, lahko obiskovalci delček njegove zgodbe spoznajo na razstavi Partizanske smučarske tekme,

Klekljana podoba Josipa Broza - Tita se je ohranila kot del bogate zapuščine Rudija Finžgarja. FOTO: Arhiv Cerkljanskega muzeja

Pajki brez kosmatih nog

ki je na ogled pred Nordijskim centrom Planica.

Nazaj k čipkam, ki nimajo tako burne zgodovine kot maršalova, so pa kljub temu več kot vredne ogleda. Članice Klekljarskega društva Marjetica Cerkno so letos v ospredje postavile pajke. Če kdo morda pričakuje klekljane podobe malih in velikih kosmatih pipalkarjev, se moti.

Pajki so namreč, kot so v povabilu na ogled razstave zapisale klekljarice, »tehnika klekljanja idrijske čipke, ki jih najpogosteje najdemo v čipkah, izdelanih po delih. Lahko jih izdelujemo istočasno z drugimi tehnikami, kot polnitev ali samo pajke. V tem primeru jih pogosto uporabimo kot ažur in jih vključimo v izdelke iz blaga. Poznamo več različic pajkov glede na število parov in način, na katerega jih izdelujemo – na primer s posukanim robom, z dodatnimi postavki, polpajki …«

Za aktualno razstavo Čipkasta harmonija s pajki so članice cerkljanskega društva uporabile celotno paleto poznanih pajkov, v čipke pa so jih vključevale večinoma kot polnitve. V Cerkljanskem muzeju so do 28. septembra tako na ogled različne klekljane podobe, od cvetic in živali do dežnikov in drugih motivov, ki jih, kot rečeno, druži tehnika klekljanja, torej pajkci in pajki.

Klekljarice z že 27. osrednjo razstavo strokovni in laični javnosti znova izkazujejo svojo ljubezen do izjemne kulturne in umetnostne obrti, ki ima v Idriji, Cerknem in okolici bogato in dolgo tradicijo. Sramoval se je ne bi niti maršal.