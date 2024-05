Trd oreh za Kristjana Čeha

V naddaljevanju preberite:

Jabolko ne pade daleč od drevesa, še posebno če je visoko 195 centimetrov in tehta 110 kilogramov. Slovenski as v metu diska Kristjan Čeh, denimo, ima 206 cm in 140 kg, prej omenjene mere pa pripadajo litovskemu asu Mykolasu Alekni; 21-letnik je sin dvakratnega olimpijskega prvaka v metu diska Virgilijusa Alekne, ki si je zlati odličji priboril na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 in štiri leta kasneje v Atenah, leta 2008 v Pekingu je bil bronast. Kopico zanimivosti o novem svetovnem rekorderju v metu diska (74,35 m) in Čehovem tekmecu preberite v članku.