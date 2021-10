Treningi kolobarijo – kot moda

V nadaljevanju preberite:

Biatlon združuje dva športa, ki bi si bila težko bolj različna: tek na smučeh in streljanje. Prvi zahteva intenziven telesni napor v daljšem časovnem obdobju, drugi pa izjemno natančnost in zbranost. Svojevrstna kombinacija gledalcem zagotavlja razburljiva tekmovanja, zato ne čudi, da je priljubljenost tega športa v Evropi, še zlasti v Nemčiji, v zadnjih desetletjih skokovito narasla. A kar je gledalcem v užitek, je za tekmovalce izziv: da je izmenično teči in streljati vse prej kot lahek zalogaj, ve povedati vsakdo, ki se je pobliže spoznal z biatlonom.