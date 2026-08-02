Treniram ravno dovolj, da ni preveč

Anej Čurin Prapotnik letos premika meje slovenskega sprinta. Pozimi je izboljšal državni rekord na 60 metrov (6,57), junija pa še na 100 metrov (10,09). Oba rekorda je odvzel Maticu Osovnikarju, svojčas najhitrejšemu belcu na svetu. Triindvajsetletni sprinter ptujskega atletskega kluba se čedalje resneje spogleduje s tekom pod desetimi sekundami, najprej pa ga čaka nastop na evropskem prvenstvu v Birminghamu, kjer bo med 10. in 16. avgustom lovil dva finala – v posamični konkurenci in v štafeti 4x100 metrov. Kako si razlagate letošnji rezultatski preskok? Med letoma 2023 in 2025 ste napredovali za štiri stotinke sekunde, z lani na letos pa za štirinajst. Lani je moj napredek zaustavila poškodba. Verjetno je bilo v mojem treningu preveč volumna, kar se je poznalo na utrujenosti. Letos sva ...