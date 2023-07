Treznost je dragocenejša od zlata

V nadaljevanju preberite:

Najprestižnejšo nagrado so Oksani Bajul kot prvi športnici v samostojni Ukrajini podelili v Lillehammerju leta 1994. Kmalu po velikem zmagoslavju se je mladenka ujela v past slave in škandale, tudi zaradi alkoholizma, ki ga je naposled premagala. Stalni dom danes petinštiridesetletne poročene mame šestletnice je že od najstniških let čez lužo.