Trije hudi posebneži

Triinpetdesetletni Javier Milei, ki je menda napol Italijan in napol Hrvat, vsekakor ni edini med sedanjimi latinskoameriškimi politiki in državniki, ki bi se kje drugod, zunaj Latinske Amerike, zdel, če se blago izrazimo, rahlo posebna osebnost. Vsaj še dva takšna vladata ta trenutek, ekvadorski predsednik Daniel Noboa in predsednik Salvadorja Nayib Bukele. Nova garda, novi val, nova nesreča? Najbrž ti trije niso edini politiki s čudnimi manirami, saj jih je še dosti, le manj odmevajo. Nekateri njim podobni so na oblasti preživeli desetletja.